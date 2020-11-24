بايدن يعين شابه فلسطينية ضمن فريقه الرئاسي 

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ريما دودين، ذات الأصول الفلسطينية، في منصب نائب مدير مكتب الشئون التشريعية.



وعملت دودين مساعدة ومستشارة للسيناتور الديمقراطي، ديك دوربين من ولاية إليناوي، كما عملت كمديرة أبحاث ومساعدة لدوربين في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، وفقًا لموقع "USA Today".

كما شاركت دودين في تأليف كتاب تمهيدي عن إجراءات قاعة مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال معهد بروكينجز.

وقال السيناتور دوربين ديك دوربين عنها: "بدأت ريما كمتدربة في كلية الحقوق في مكتبي منذ أربعة عشر عاما وأصبحت بالتدريج واحدة من أكثر الموظفين احتراما".

وأضاف دوربين واصفا ريم بأنها "ذكية وموثوقة وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين من كلا جانبي الممر".

يشار أيضا إلى أن دودين عملت متطوعة في عدة حملات ديمقراطية، بما في ذلك مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وقد تخرجت من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين