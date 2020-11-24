شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا يلغي 500 رحلة جوية في مطار شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام آسيوية أنه تم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية اليوم في ‏مطار شنغهاي بودنغ الدولي بسبب اختبارات جماعية بين الموظفين لفيروس ‏كورونا.‏ بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حوالي نصف الرحلات التي كان من المفترض أن تتّجه ‏إلى شنغهاي.‏

ويجري أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الصين اختبارات جماعية للموظفين، بعد ‏تأكيد إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كورونا، عملا دون قناع مع شحنة وصلت ‏من أميركا الشمالية.‏

وتم الكشف عن سبع حالات إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالمطارات في ‏شنغهاي هذا الشهر.‏