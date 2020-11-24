شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا يلغي 500 رحلة جوية في مطار شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل
ويجري أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الصين اختبارات جماعية للموظفين، بعد تأكيد إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كورونا، عملا دون قناع مع شحنة وصلت من أميركا الشمالية.
وتم الكشف عن سبع حالات إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالمطارات في شنغهاي هذا الشهر.
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