شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن أسعار لقاح كورونا : أقل من 20 دولار والان نبدء بالتفاصيل

قال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي (سبوتنيك ) على تويتر إن اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 والمكون من حقنتين سيقل ثمنه عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية وإنه سيتاح مجانا للمواطنين الروس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن اللقاح سيكون سعره أقل كثيرا من اللقاحات المنافسة التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.