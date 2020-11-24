شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161,365 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة. وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150,261 حالة.

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