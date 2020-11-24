شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تبدأ إنتاج أول غواصة محلية الصنع والان نبدء بالتفاصيل

دشنت رئيسة تايوان تساي انج وين اليوم الثلاثاء إنتاج أول غواصة تايوانية الصنع. وقالت تساي خلال المراسم في مدينة كاوهسيونج بجنوب البلاد إن بداية الانتاج تظهر عزم الحكومة على تعزيز الاستقلال الدفاعي للجزيرة ذاتية الحكم. وأضافت " كما سوف ندع العالم يرى الإرادة القوية لتايوان في الدفاع عن سيادتنا". وسوف يتم تسلم أول غواصة تايوانية الصنع، تبلغ تكلفتها نحو 50 مليار دولار تايواني ( 75ر1 مليار دولار أمريكي) في عام .2025 وأشارت تساي إلى أن الغواصات من المعدات الأساسية الدفاعية للبحرية التايوانية من أجل تطوير قدراتها في مجال الحرب غير المتناظرة لردع السفن الحربية للأعداء ومنعها من أن تحوم حول الجزيرة.

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