5 فيتامينات تمنع تساقط الشعر وتكثّفه!

يلعب فيتامين أ، دور مهمّ في نمو الخلايا السليمة التي تؤثر بشكل مباشر على كثافة الشعر. كما يساعد فيتامين أ في إنتاج الزيوت الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترطب فروة الرأس وتمنع الشعر من الجفاف.الحليب، الجزر، السبانخ، الدراق، الجزر، البطاطا الحلوة وصفار البيض.

2- فيتامين ب12 لتكثيف الشعر

يعتبر فيتامين ب12 واحداً من أبرز العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر ومن افضل فيتامين للشعر، لأنه يعزز نمو الخلايا وبالتالي نمو الشعر وتجديده. كما أن فيتامين ب12 يساعد على منع تساقط الشعر، ويساعد في امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بالفيتامين ب12 لتكثيف الشعر

المأكولات البحرية، مثل المحار، الكافيار، سرطان البحر، جراد البحر والأخطبوط، اللحوم الحمراء، أهمها لحم البقر والخروف، بالإضافة إلى البيض، مشتقات الحليب، الألبان والأجبان، لا سيما جبن الموزاريلا، الجبن السويسري وجبن البارميزان. ينصح بتناول هذه الأجبان باستمرار للحصول على فيتامين ب12 بنسبة كبيرة.

3- فيتامين ج لتكثيف الشعر

يساعد فيتامين ج على امتصاص الحديد الذي يحافظ على صحة وقوة بصيلات الشعر، كما يلعب دوراً في إنتاج الكولاجين الذي يعمل على تسريع نمو الشعر وزيادة قوته.

بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ج: الليمون، البرتقال، الشمام، البطيخ والفلفل الأخضر.

4- فيتامين هـ لتكثيف الشعر

من فوائد فيتامين هـ للشعر أنه يساعد على منع إفراز زيوت زائدة عن حاجة فروة الرأس، كما أنه يساعد على حبس الرطوبة في فروة الرأس، تقوية بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس. يساهم الفيتامين هـ أيضاً في منع تساقط الشعر كما أنه يعيد بناء الشعر.

يمكن الاستفادة من فوائد فيتامين هـ للشعر عن طريق وضع محتوى كبسولتين من فيتامين هـ، مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس به بحركة دائرية، وبالتالي تركه على الرأس لمدة نصف ساعة.



يمكن الحصول عليه من الأطعمة الغنية بفيتامين هـ مثل الجوز، الأفوكادو، الزيتون، القمح، السبانخ وغيرها.

5- فيتامين د لتكثيف الشعر

فيتامين د له قدرة كبيرة على علاج تساقط الشعر، كما أنه يساعد على تقوية بصيلات الشعر، تكثيفه والحفاظ على صحة الشعر وحيويته. يعمل فيتامين د على التقليل من الضغوطات النفسية والشعور بالتوتر والاكتئاب، الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بمشكلة تساقط الشعر، كما يعمل على تحفيز نموّ الشعر الجديد بمجرد تساقط البصيلات القديمة.

للإستفادة من فيتامين د، ننصحك بتناول المكملات الغذائية والأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د، مثل تناول الأسماك، حبوب الإفطار والحليب. أو من خلال استخدام كبسولات فيتامين د للشعر للحفاظ على حيويته.