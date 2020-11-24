ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشح أحد الحاصلين السابقين على نوبل للسلام الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل للجائزة في 2020.

وبحسب تصريح لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تلقته ”الخليج 365”، الثلاثاء، فإن اللورد الإيرلندي ديفيد تريمبل يقف وراء هذا الترشيح.



وتريمبل كان وزيرا أول في إيرلندا الشمالية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

وارتفعت أسهم الشيخ محمد زايد آل نهيان ونتنياهو بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منذ أكثر من شهرين.



وإثر اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي انضمت البحرين ثم السودان إلى اتفاقيات مماثلة بينما تزايد الحديث عن دول عربية أخرى.

ويعني ترشيح اللورد تريمبل، وفقا لقواعد لجنة جائزة نوبل، أن تلتأم اللجنة بأكملها لبحث الأمر.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

وبقرارها الشجاع والتاريخي بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية.

كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.