هل تطال العقوبات الأمريكية أسرة أردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لم تدع إيران طريقة إلا واستخدمتها للتحايل على العقوبات الأمريكية، لكن ما لم يكن متوقعاً أن تكون أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأس حربة في كسر الطوق عن طهران .

تاجر الذهب رضا ضراب الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية وضع مخططاً لإمداد إيران بالأموال من خلال البيع غير المشروع للذهب.

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بعد أن انكشف المخطط توجه ضراب مع زوجته وابنته عام 2016 إلى الولايات المتحدة هرباً من بطش السلطات الإيرانية والتركية.

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فالملياردير يكتنز معلومات تهدد النخب الحاكمة في طهران وأنقرة من بينها معلومات تخص أمينة أردوغان وابنها بلال وصهرها بيرات البيرق.