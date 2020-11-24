البعثة الأممية تطالب النواب الليبي باستكمال خارطة الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت البعثة الأممية إلى ليبيا، الثلاثاء، عن أملها في أن يسعى البرلمان الليبي لاستكمال خارطة الطريق للحل في البلاد.

ورحبت البعثة في بيان باجتماع "النواب" في المغرب ووصفته بأنه خطوة إيجابية، غير أنها طالبت المجلس بالسعي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار بتونس من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.



ويعاني مجلس النواب الليبي –البرلمان الشرعي المنتخب- من انقسامات داخلية، منذ تأسيسه عام 2014، أبرزها مقاطعة عدد من النواب الموالين لتنظيم الإخوان للجلسات التي تعقد في طبرق شرقي البلاد، بعد تعذر عقدها في طرابلس بسبب سيطرة المليشيات على العاصمة.



وعقدت في العديد من العواصم العربية اجتماعات في محاولة توحيد مجلس النواب، أبرزها في القاهرة 2019، ويحاول المجلس الالتئام حاليا بعد عزم البعثة الأممية إعطاء لجنة الحوار -التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان بحسب مراقبين- أحقية اعتماد الحكومة الانتقالية في حال فشل النواب في عقد جلسة بنصاب قانوني.

ووجه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي دعوة لأعضاء مجلس النواب في ليبيا لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي "ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به، من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا".

وتوصل الليبيون في سبتمبر/أيلول الماضي، في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط، إلى "اتفاق حول المعايير والآليات لتولي المناصب السيادية".