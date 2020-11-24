انفجار في "الباب" بسوريا يوقع قتيلا و15 جريحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص وأصيب 15 آخرون، الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا. وأفادت تقارير إعلامية بأن السيارة انفجرت عند مفرق "قباسين" بمدينة الباب، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا لوجود مصابين في حالة حرجة.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى وحدوث أضرار كبيرة في عشرات المنازل المحيطة. وشهدت مدينة الباب التي تخضع لسيطرة فصائل إرهابية موالية لتركيا تفجيرات كثيرة راح ضحيتها عشرات الأشخاص وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات.



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