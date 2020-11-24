ميشيغن تقول كلمتها الأخيرة.. ترامب أم بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نكسة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صادقت ولاية ميشيغن رسميا، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

التصديق جاء في جلسة علنية عقدتها اللجنة المختصة بإقرار نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، وما زال ترامب غير معترف بها ويحاول بشتى الطرق، الطعن في السباق الرئاسي.



وبموجب النتيجة التي صوت لها أغلبية أعضاء اللجنة المؤلفة من أربعة، فقد تفوق جو بايدن على الملياردير الجمهوري بنحو 156 ألف صوت من أصل 5.5 ملايين صوت.

"إرادة" الناخبين

وميشيغن هي إحدى الولايات المتأرجحة أو الحاسمة والتي كان ترامب قد فاز بها في انتخابات 2016، بفارق ضئيل للغاية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعادة ما تكون المصادقة على نتائج الانتخابات عملية روتينية، لكن ترامب وحلفاءه كثفوا من ضغوطهم خلال الأيام الأخيرة على الجمهوريين في الولاية، أملا منهم بتأخير هذا الإجراء.

وبعد المصادقة على نتيجة الانتخابات، قالت جوسلين بنسون، وزيرة الشؤون الإدارية في حكومة ميشيغن، إن "الديمقراطية انتصرت".



وفي تغريدة على تويتر، اعتبرت بنسون أن المصادقة على نتائج الانتخابات "تؤكد حقيقة واحدة وهي أن الانتخابات كانت نزيهة وأمينة ونتيجتها تعكس إرادة الناخبين".