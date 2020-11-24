تكلفة جرعتان من لقاح روسيا لفيروس "كورونا" أقل من 20 دولاراً

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت روسيا أن تكلفة جرعتين من لقاحها "سبوتنك في" لفيروس "كورونا" تبلغ مستوى أقل من 20 دولاراً للفرد الواحد على صعيد الأسواق العالمية.

وأشار حساب اللقاح على "تويتر" الثلاثاء إلى أنه سيتم إتاحته مجاناً للمواطنين في روسيا.

وأعلن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي في وقت سابق اليوم أن اللقاح سيسعر عند مستوى أقل بكثير من المنافسين الآخرين الذين لديهم مستويات فعالية مماثلة.

ووفقاً لنتائج التحليل الدوري الثاني للقاح "سبوتنك في" فإن فاعليته تصل إلى 95% بعد مرور 42 يوماً من الحصول على أول جرعة أو 21 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية.