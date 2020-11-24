- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة المصرية ترد على خبر تعليق الدراسة ومنح إجازات للموظفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، نفيها القاطع بفرض أي قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء رد الحكومة المصرية رداً على بيان منسوب لمجلس الوزراء يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، أو منح إجازات للموظفين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بحسب موقع "الشرق".
وشدد مجلس الوزراء المصري على نفي تلك الأنباء، مؤكداً أن المنشور المتداول مزيف، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكدت الحكومة المصرية أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية ترد على خبر تعليق الدراسة ومنح إجازات للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.