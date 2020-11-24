مقتل شرطي ماليزي في إطلاق نار على الحدود مع تايلاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ماليزيا، الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع مهربين على الحدود مع تايلاند.



وقال وزير الداخلية الماليزي، داتوك سيري حمزة زين الدين، إن أحد أفراد قوة العمليات العامة قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة، في تبادل لإطلاق النار اليوم مع مهربين في ولاية بيرليس.

ونقلت صحيفة "مالاي ميل" الإخبارية الماليزية عن وزير الداخلية قوله إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الفردين التابعين لقوة العمليات العامة، كانا يقومان بعمل استخباراتي في الموقع عندما هاجمتهم مجموعتان من المهربين يعتقد أنهما تشملان سكانا محليين وأجانب.

وأوضح أن "الحكومة تتعامل مع الحادث بجدية، ولن تساوم في مسألة ارتكاب أشخاص لجرائم عبر الحدود".