توقيف قيادي داعشي بارز في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن العراق، أمس، توقيف المنسق الإداري العام لتنظيم داعـش الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان على «تويتر»، إن بلاده نجحت في توقيف القيادي الإرهابي في عملية نوعية بمطار بغداد الدولي.



وأوضح رسول أنه من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى أبونبأ، بعملية فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي.

ووفق البيان، فقد جرى تتبُع دقيق له من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف بغداد.

وأشار إلى أن المُكنى أبونبأ عرف بنشاطه الإرهابي منذ عام 2003، حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة ممّا يسمى والي العراق، حيث تم تكليفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع محافظة بغداد.