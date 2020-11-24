شكرا لقرائتكم خبر عن وتتوالى اللقاحات.. «سبوتنيك» الروسي بأقل من 20 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي «سبوتنيك» على «تويتر»، الثلاثاء، إن اللقاح الواقي من مرض «كوفيد-19» والمكون من حقنتين، سيقل ثمنه عن 20 دولاراً للفرد الواحد في الأسواق العالمية، موضحاً أنه سيتاح مجاناً للمواطنين الروس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن اللقاح سيكون سعره أقل كثيراً من اللقاحات المنافسة التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

وأكدت روسيا أن لقاح «سبوتنيك-في» طوّره مركز أبحاث «غاماليا» في موسكو، فعّال بنسبة 95 في المئة.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى.

وتشتد المنافسة حالياً بين 48 لقاحاً مضاداً لوباء «كوفيد-19»، غالبيتها في مرحلة التجارب السريرية على البشر، لكن 11 منها فقط دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات، وفق منظمة الصحة العالمية. وستتوفر مليارات الجرعات بحلول عام 2021.