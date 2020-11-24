شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس قلق إزاء مستقبل أوبك+ مع قرب تبني قرار لـ«قيود الإنتاج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جولدمان ساكس في مذكرة إن ثمة قلقاً متجدداً بشأن مستقبل مجموعة أوبك+ فيما تحاول إعادة التوازن للسوق في حين تضمن إيرادات وحصة أكبر على المدى المتوسط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

من المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وقال جولدمان ساكس «من المحتمل أن يزيد من تعقيدات الاجتماع سعي الإمارات لرفع مستوى الأساس لحصتها الذي يبدو منخفضاً مقارنة بالسعودية وروسيا، على الرغم من أننا لا نعتقد أنه سيخرج التمديد عن مساره».

ويتوقع البنك تحركاً منسقاً لتقييد الإنتاج كأفضل تحرك على المدى المتوسط حيال أسعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات الخام، وموجة جديدة من إصابات فيروس كورونا التي أدت لإعادة فرض إجراءات عزل جزئية.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترجئ أوبك+ زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر ما يسهم في عودة العجز في السوق إلى مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2021.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام 47 دولاراً للبرميل في الربع الأول في حالة تمديد تخفيضات الإنتاج.

(رويترز)