شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي واليورو مع بدء عملية انتقال السلطة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي، اليوم الثلاثاء، بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9%، ليرتفع لأعلى مستوى في عامين عند 0.6985 دولار، بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات، ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.

وسمح ترامب لإدارة الخدمات العامة بالمضي قدماً في عملية انتقال السلطة لبايدن، رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وقال حلفاء ديمقراطيون لبايدن، إنه من المتوقع أن يرشح جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة لمنصب وزيرة الخزانة، مما شجع المستثمرين، إذ تدعو لزيادة الإنفاق الحكومي لانتشال الاقتصاد من الركود بسبب فيروس «كورونا».

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.12% إلى 92.396، ليحوم مرتفعاً قليلاً عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 92.013 الذي سجله الاثنين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7313 دولار أمريكي، بينما زاد اليورو 0.1% إلى 1.1852 دولار.

وعانى الدولار أيضاً بعد أن عززت أسترازينيكا شهية المستثمرين للمخاطرة بقولها إن لقاحها لـ«كوفيد- 19» قد تصل فاعليته إلى 90%، وإنها تستعد لتقديم بيانات للسلطات في أنحاء العالم تتيح لها الحصول علي موافقة مشروطة أو مبكرة.

(رويترز)