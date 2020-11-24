شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني متمسك بأعلى مستوى أمام الدولار في 6 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الإسترليني منحى الصعود متمسكاً بمكاسبه التي حققها أمام الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع، والذي حققه الاثنين بدعم من مزيد من الأنباء الإيجابية بشأن لقاح محتمل للوقاية من مرض كوفيد-19 وهو ما دفع المستثمرين إلى شراء العملات العالية المخاطر.

ولقي الإسترليني دعماً أيضاً من توقعات بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاقية للتجارة بعد الانفصال.

كذلك، تلقى الإسترليني الدعم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن «طريق الخلاص» من فيروس كورونا يلوح في الأفق، موضحاً أن القيود الصارمة المفروضة في إنجلترا لن تمدد إلى ما بعد الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

ويتم تداول الإسترليني عند 1.337 دولار، وقد سجل أعلى مستوى يوم الاثنين، أمام العملة الأمريكية عند 1.3396 دولار وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر/ أيلول قبل أن تتخلى العملة البريطانية عن معظم مكاسبها لتسجل في أواخر تعاملات الاثنين 1.3316 دولار.

وقال جونسون أمام البرلمان إن «الاختراقات على صعيد العلاج، واختبارات اللقاحات تنبئ بأن الحل العلمي يلوح في الأفق». وتابع «ندرك في قرارة أنفسنا أننا سننجح العام المقبل. بحلول فصل الربيع يفترض أن تقلّص هذه النجاحات الحاجة إلى القيود التي عانينا منها في العام 2020».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «لقد اجتزنا منعطفاً وطريق الخلاص يلوح أمامنا»، لكنّه حذّر من أن احتفالات «عيد الميلاد لن تكون كالمعتاد والطريق إلى الربيع لا يزال طويلاً».

وأعلن جونسون أن بريطانيا ستشهد بعد الثاني من كانون الأول/ديسمبر نظاماً متفاوتاً من القيود المناطقية المشددة، سيترافق مع حملة فحوص واسعة النطاق في المناطق الأكثر تضرراً.

وسيتيح تخفيف القيود للناس مغادرة منازلهم لأي سبب كان، وسيسمح مجدداً بإحياء المراسم الدينية وإقامة الأنشطة الترفيهية.

وسيسمح لما يصل إلى أربعة آلاف متفرّج بالحضور إلى الملاعب الرياضية ومتابعة المنافسات في أنحاء من إنجلترا لم تشهد تفشياً واسع النطاق، كما سيسمح للحانات الواقعة خارج المناطق المشددة القيود بإعادة فتح أبوابها.

وأعلن جونسون عن إعفاءات «لمدة محدودة» للسماح بلم شمل العائلات في عيد الميلاد.