شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المقترعين على لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالعياط في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة البدرشين والعياط، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لليوم الثاني، حيث يتنافس عليها أربعة مرشحين على مقعدين. وقال المستشار هشام نصر رئيس لجنة فرعية بمدرسة "اللشت" الابتدائية، إن عملية التصويت تسير بصورة طبيعية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات والمطهرات للحفاظ على الناخبين من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن هذه الدائرة بها منافسة شرسة بين مرشحي حزب مستقبل وطن عماد الدرجلي وحازم رياض عويان، وبين المرشحين المستقلين الحفني عبد المعز الشيخ محمد وعماد الدين أحمد.
يذكر أن عدد المقيدين في دائرة البدرشين والعياط 625 ألفا و913 ناخبا، علما بأن مرشح حزب مستقبل وطن حسم المقعد الأول من الجولة الأولى.
ويتنافس 4 مرشحين في جولة الاعادة وهم، عماد عبد التواب الدرجلي، وحازم جودة مرشحي حزب مستقبل وطن، وعبد المعز الحفني وعماد الدين احمد.
وتجرى الإعادة يومى 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.
وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.
يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر توافد المقترعين على لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالعياط في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.