شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المقترعين على لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالعياط في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة البدرشين والعياط، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لليوم الثاني، حيث يتنافس عليها أربعة مرشحين على مقعدين. وقال المستشار هشام نصر رئيس لجنة فرعية بمدرسة "اللشت" الابتدائية، إن عملية التصويت تسير بصورة طبيعية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات والمطهرات للحفاظ على الناخبين من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هذه الدائرة بها منافسة شرسة بين مرشحي حزب مستقبل وطن عماد الدرجلي وحازم رياض عويان، وبين المرشحين المستقلين الحفني عبد المعز الشيخ محمد وعماد الدين أحمد.

يذكر أن عدد المقيدين في دائرة البدرشين والعياط 625 ألفا و913 ناخبا، علما بأن مرشح حزب مستقبل وطن حسم المقعد الأول من الجولة الأولى.