شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لـ"رئيس الشيوخ": قضايا المرأة فى أيدى أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بحضور وكيلة المجلس فيبي فوزي.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدور المرأة المصرية في جميع نواحي الحياة ومساهمتها في المجتمع، قائلاً: " نعتز كثيرا بدور المرأة المصرية في مختلف النواحي".

ووجه "عبد الرازق" التحية والشكر لرئيسة المجلس القومي للمرأة للدور الريادي العظيم الذي يقوم به المجلس، معرباً عن تطلعه في أن تحقق المرأة ما تصبو إليه.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي الدعم الكامل للمرأة المصرية، قائلاً: "ستجد كل الدعم و المساندة من جانب مجلس الشيوخ".

بدورها هنأت الدكتور مايا مرسي، رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية معربة في الوقت ذاته عن سعادتها بوصول المرأة لوكالة مجلس الشيوخ.

وأعربت مايا مرسي عن ثقتها في أن قضايا والملفات الخاصة بالمرأة في أيدي أمينة داخل مجلس الشيوخ.

ويذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.