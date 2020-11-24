القوى العاملة: تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية لورثة المتوفى محمد جمعة، بقيمة 3794 ديناراً كويتيا، بما يوازي 192 ألفا و117 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، كلف الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى محمد جمعة لحصولهم على مستحقاته المالية.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت في تقريره للوزير، إن المتوفى كان يعمل لدى شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن وتوفي بأزمة قلبية في 22 يونيو الماضي، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة تم تحويل مستحقات المواطن المصري المتوفى وتوزيع الحوالات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر في سبتمبر 2020، وذلك بإجمالي 3794.2 دينار كويتي بما يعادل 192117 جنيها مصريا.