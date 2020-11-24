اثيوبيا تعلن استسلام عدد كبير من مقاتلي تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت الحكومة الإثيوبية إن عددا من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على عاصمة الإقليم، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيجراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الـ72 ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.الأمر الذي نفته الحكومة الإثيوبية.

يأتي ذلك، رغم إعلان رئيس إقليم تيجراي أن شعبه "مستعد للموت" ردا على المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.