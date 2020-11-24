هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يتراجع لأقل من 800 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام 21 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 790 جنيهًا مقابل 811 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.29% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت سعر الأوقية بنحو 23.74 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1814 دولارًا في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس الاثنين نحو جنيهين في السوق المحلي.