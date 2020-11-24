رئيس "الشيوخ" يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي قدمت له التهنئة على توليه رئاسة المجلس.

وأعرب عبد الرازق عن اعتزازه الكامل بالدور الريادي والعظيم الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ الكامل للمجلس القومي للمرأة في جميع ملفاته.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك تولي النائبة فيبي فوزي منصب الوكيل لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، قائلةً: "ملفاتنا في أيدٍ أمينة".

وأشادت مايا بوجود غرفتَين للبرلمان، مؤكدةً أن ذلك يُثري الحياة النيابية في مصر، ويحقق مصالح شعبها.

حضر اللقاء السيدة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.