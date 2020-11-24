وزير التنمية المحلية يوجه بالتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولي وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وقال شعراوي، إن جميع اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشكلات أو معوقات وتم الفتح في المواعيد المقررة وحدث بعض التأخير في لجنتين في سوهاج ولجنتين في أسوان وبعدها بدقائق تم فتح اللجان.

وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوي، لغرفة العمليات بالوزارة، استمع إلى تقرير حول سير الانتخابات في محافظات الجيزة والفيوم والبحيرة وأسيوط حيث تم الإشارة إلى فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أي مشكلات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التأكيد على اتخاذ كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار اليوم الثاني لعملية التصويت في الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى وتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وهناك تنسيق جيد ومستمر على مدار اليوم بين الجميع لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمصر.

وجدد شعراوي، التأكيد على أهمية التزام كافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً على أن كافة أجهزة الدولة على الحياد التام من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة المحلية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستي فقط.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد شعراوي، على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع التزايد اليومي للمصابين بفيروس كورونا بالمحافظات.

وأشاد الوزير، بدور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التغطية المستمرة على مدار اليوم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والعملية الانتخابية بصورة كاملة.

وأضاف شعراوي، أن السيدات والشباب تصدروا المشهد الانتخابي خلال اليوم الأول من جولة الإعادة واليوم الثاني للانتخابات، وطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية مع اقتراب ساعات غلق اللجان الانتخابية والتزاحم وحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التدافع أمام اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والوقائية ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي المصريين وحرصهم الدائم على ممارسة حقوقهم السياسية.