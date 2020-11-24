ميرفت حطبة: فتح المظاريف الفنية لتطوير منطقة الصوت والضوء 5 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إنه سيتم فتح المظاريف الفنية لمزايدة تطوير الصوت والضوء 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت رئيسة القابضة. في تصريحات على هامش مؤتمر عالم المال اليوم الثلاثاء أن 4 شركات تقدمت بعروض فنية في المزايدة التي طرحت الشهر الماضي. والتي من المقرر انتهاء مدة تلقي العروض 3 ديسمبر المقبل.

وكانت شركة الصوت والضوء، قررت مد فترة تلقي عروض تطوير منطقة الأهرامات، لمدة أسبوعين لتنتهي في 3 ديسمبر المقبل.

وقال محمد عبدالعزيز جودة العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، لمصراوي سابقا إن الشركة قررت مد فترة تلقي العروض المالية والفنية، لإعطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في المشاركة في الطرح.

وأوضح جودة، أن عدد المشاركين في الطرح وصل إلى 5 شركات، بينها شركة أوروبية، و4 شركات مصرية.

وكانت شركة الصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال العام، أعلنت طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات المخصصة للعرض.