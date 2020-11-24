وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفر 5800 وظيفة شاغرة.. لرابط التسجيل اضغط هنا

استحوذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية على اهتمام المواطنين السعوديين بعد إعلانها عن إقامة معرض افتراضي للتوظيف بالشراكة مع اكثر من 130 شريك لتوفير ما يقرب من 5800 وظيفة شاغرة، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.

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وكشفت الوزارة أن معرض التوظيف سيقام لمدة 3 أيام بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 نوفبر2020، طالبة من شركاءها الاستفادة من تلك المبادرة والدعم الذي تقدمه لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب من

رابط التسجيل بوظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بُعد.

كما دعت كل من يبحث عن فرص عمل ويرغب في التقديم لتلك الوظائف الشاغرة أن يقوم بالتسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها من خلال الضغط هنــــــــــــــــا..

فيما يستهدف معرض التوظيف الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كلا من أصحاب العمل داخل أو خارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ممن تتوفر لديهم فرص عمل حالية أو مستقبلية مرتبطة بوظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب

خدمة الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة سواء حديثي التخرج، أو المنقطعين عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وذلك للالتقاء بالشركات بمكان واحد وبشكل افتراضي.

وأشارت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن منصة التوظيف تتيح للجهات المشاركة البالغ عددها أكثر من 130 شركة التعريف بنشاطها، بالأضافة إلى عرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل واجراء المقابلات الشخصية.

كما تحتوي المنصة الافتراضية على جلسات حوارية تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وورش تدريب لتمكين الباحثين عن عمل والتهيئة للمقابلات.

يذكر أن الوزارة أن معرض التوظيف يأتي في إطار الدورة الولى لمباردة مهارات المستقبل، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية باعتبارها أساس عملية التطوير والتنمية التي تسعى لها البلاد لصناعة مستقبل رقمي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.