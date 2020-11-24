في أعلى حصيلة يومية.. إيران تُسجل 13.721 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 13.721 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة، فيما سجلت 483 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 617.715.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 880.542، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 45.738 منذ تفشي الوباء في البلاد.

ولفتت الصحة الإيرانية إلى أن 5.824 مصابا بفيروس كورونا

في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما ارتفع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5.871.098.

وقالت الوزارة إن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي:



27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان

جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.

4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.