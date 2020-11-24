النمسا تسجل 4377 إصابة جديدة و118 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 4377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أعلى الاصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 1165 حالة وتيرول 663 حالة وسالزبورج 566 حالة والنمسا السفلى 543 حالة والعاصمة فيينا 505 حالات، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 172 حالة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 254 ألفا و710 حالات وقد تعافى
وسجلت وزارة الصحة النمساوية، 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .
وذكر بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 250 ألفا و333 حالة ، تعافى منها
مشيرا إلى أنه يتواجد بالمستشفيات 4548 حالة منها 685 حالة في العناية المركزة .
وأوضح أن أعلى الإصابات جاءت في ولاية النمسا السفلى وبلغت 592 حالة ، يليها العاصمة فيينا وبلغت 579 حالة ، والنمسا العليا 558 ، وستيريا 330 ، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 149 حالة .
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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