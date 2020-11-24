الأمم المتحدة ترحب بالاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لـمجلس النواب الليبي الذي تستضيفة مدينة طنجة المغربية.

وذكرت البعثة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الثلاثاء - أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها.

وجددت البعثة دعمها لوحدة مجلس النواب، معربة عن أملها بأن يفي

المجلس بتوقعات الشعب الليبي؛ لتنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.وبدأ، أمس، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب من شرق وغرب وجنوب ليبيا، ويستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وسجلت ليبيا اليوم الثلاثاء، 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيان له اليوم إنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 79180 حالة، فيما توفي 1110

أشخاص جراء الإصابة بالفيروس ، 50304 متعافين وتمثل طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مركز وباء كورونا في ليبيا، حيث لعبت الحرب التي شنها حفتر طيلة 14 شهرا للسيطرة عليها، دورا في انتشاره.