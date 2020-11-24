الإمارات تُسجل 1310 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161,365 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.



وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وبذلك يكون مجموع حالات

الشفاء 150,261 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.