روسيا تؤكد: لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا فعّال بنسبة 95%

سيف اليزيد - أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء أن لقاحها "سبوتنيك" في ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى. إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

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