الشرطة الباكستانية تحبط هجوماً انتحارياً في لاهور

سيف اليزيد - قالت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت "هجوما انتحاريا" على مركز تابع لإدارة مكافحة الإرهاب في منطقة "بوركي رود" بمدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الاخبارية الباكستانية أن ثمة تقارير أفادت بمحاولة المهاجم دخول مركز الشرطة، وفتحه النار على أفراد الأمن بعد أن قاوموه.

وقُتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار وقع عقب المواجهة بينه وبين أفراد الامن.

وقالت الشرطة إنها ضبطت سترة ناسفة وقنبلتين يدويتين بحوزة الشخص. وقامت فرقة مختصة بإبطال مفعول المتفجرات من السترة الناسفة فيما بعد. ثم تم نقل جثة المهاجم المزعوم إلى المستشفى.

ومن جانبه، قال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب إنه لم يتم التعرف على هوية الإرهابيين الذين يقفون وراء الهجوم بعد، مشيرا إلى أن الامر قيد التحقيق حاليا.

وقال المتحدث: "سيتم تعقب الشبكة (الارهابية) قريبا".

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