ألمانيا تناشد مواطنيها القيام بعزل ذاتي قبل «الكريسماس» لمواجهة «كورونا»

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ناشد رؤساء حكومات الولايات الألمانية المواطنين القيام بعزل ذاتي منزلي لعدة أيام، قدر الإمكان، قبل أيام الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس)، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في مسودة القرار الذي اتفقت عليها الولايات، اليوم الثلاثاء، لطرحها للتشاور مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غداً الأربعاء: «يمكن دعم ذلك من خلال عطلة عيد ميلاد تسبق الاحتفالات إذا لزم الأمر اعتباراً من 19 ديسمبر القادم».

وأوضح رؤساء حكومات الولايات الاتحادية في المسودة أنه من المقرر من خلال هذا العزل الذاتي، الحد من خطر انتشار عدوى كورونا خلال الاحتفالات.

وعلى الصعيد نفسه، يعتزم رؤساء حكومات الولايات الألمانية حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة في الشوارع والأماكن العامة المفضلة بالنسبة للمواطنين، من أجل تجنب التجمعات الكبيرة.

وجاء في مسودة قرار الولايات التي أعدت للتشاور بشأنها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء: «الهيئات المعنية محلياً ستحدد هذه الميادين والشوارع».

وبشكل أساسي «يوصى» بالاستغناء عن الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، بحسب المسودة، التي لم تنص على حظر بيع هذه الألعاب.

ومن المقرر أيضاً، بحسب رغبة الولايات، أن يسري إلزام ارتداء الكمامة -حتى داخل الحصص الدراسية- في أية مناطق يزيد بها عدد الإصابات الجديدة التي يتم تسجيلها في غضون سبعة أيام على 50 حالة لكل 100 ألف مواطن.