العثور على جثة خمسيني لقي مصرعه في ظروف غامضة قرب ملعب رجاء بني ملال

عثر مواطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على جثة شخص، في الخمسينات من عمره، مرمية في جنبات الطريق، قرب ملعب فريق رجاء بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك عثر على جثته وسط مجرى مائي في جنبات ملعب رجاء بني ملال، في ظروف لاتزال غامضة إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنة، والوقاية المدنية، التي حلت في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.