المؤبد في حق الشرطي قاتل شاب وشابة في الشارع العام بسلاحه الوظيفي

قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء في حق الشرطي، الذي قتل شابا وفتاة في الشارع العام بالسلاح الوظيفي، مساء أمس الاثنين، بالمؤبد.
ويقبع المتهم في المركب السجني عكاشة لأزيد من سنة، بعد اعتقاله في منتجع الرأس الأسود شمال المغرب، أثناء محاولته الفرار بعد كشف جريمته بواسطة شريط فيديو، جرى تداوله بشكل واسع بعد يومين من الحادث.
وبين الشريط المصور كيف أن الشرطي أعدم فتاة بدم بارد، وهي مطروحة أرضا، برصاصة في الرأس، بعدما سبق أن أردى شابا آخر قتيلا بطلق ناري في رأسه، أيضا.
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