بسبب صورة مع “إسرائيلي” .. محمد رمضان ممنوع من التمثيل في مصر بقرار النقابة

دفع الفنان المصري، محمد رمضان، سعر صورته مع فنان إسرائيلي في دبي غاليا، إذ صدر قرار يمنعه من التمثيل في مصر، ما أدى بشركة إنتاج مسلسله الرمضاني إلى توقيفه.

وكشف محمد رمضان قرار توقيفه، ليلة أمس الاثنين، علما أنه صادر عن نقابة المهن التمثيلية، وملزم قانونيا.

وقال رمضان في تدوينة نشرها على فايسبوك: “أحترم قرار النقابة، على الرغم من توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي، وأني لا أعلم جنسيته، ولو كان العكس لرفضت الصورة بكل تأكيد”.

وزاد رمضان بلسان المدافع عن نفسه: “ثانيا المكان مطعم، وليس حفلة خاصة، وتم تشغيل أغان عربية، وإنجليزية، وفرنسية، وعندما جاء الدور على الأغنية الإسرائيلية هل كان حريا بي ترك أصدقائي والتوجه للبكاء في المصعد أم ماذا؟”.

وزاد رمضان بأسلوب احتجاج: “أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر”.

وعبر رمضان عن إحساس بالخدلان حتى من جمهوره، وكشف متحصرا إيقاف مسلسله الرمضاني، كذلك، وقال: “شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الانتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي”.

واتهم رمضان، بعد انتشار صورة له مع فنان إسرائيلي، بالتطبيع مع إسرائيل، وخيانة القضية العربية الفلسطينية، سيرا على نهج الإمارات، التي أعلنت ذلك بشكل رسمي، سابقا.

ويعود أصل المشكلة إلى صورة جمعت الفنان المصري، محمد رمضان، وآخر إسرائيلي يدعى عومير آدم، والإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، وهذا الأخير من نشرها على صفحته، قبل أن تشاركها صفحة “إسرائيل بالعربي”، هي الأخرى.