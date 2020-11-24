متضامنون يحتجون أمام استئنافية الدار البيضاء مع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

تزامنا مع استكمال التحقيق مع الصحافي عماد استيتو بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ أعلنت “اللجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي، وحرية التعبير”، عن تنظيم وقفة تضامنية مع الصحافيين عماد وعمر الراضي أمام المحكمة نفسها غدا الأربعاء.

وكان قاضي التحقيق، في محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، قرر قبل أسابيع استكمال التحقيق مع الصحافي عماد استيتو في حالة سراح، بشكل تفصيلي يوم 25 من نوفمبر الحالي.

التحقيق مع الصحافي عماد استيتو، جاء بعدما قدم الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ملتمسا إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بتهم المشاركة في “هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب”، ليتحول بذلك، عماد استيتو من الشاهد الوحيد في قضية الاغتصاب الذي يتابع فيها الصحافي عمر الراضي إلى متهم.

وعبر عدد من النشطاء، عن صدمتهم لمتابعة الصحافي عماد استيتو من طرف النيابة العامة، بعدما كان الشاهد الوحيد ، في قضية عمر الراضي.

هذا، ولايزال الصحافي عمر الراضي يقبع بالسجن المحلي “عين السبع” في الدار البيضاء على خلفية قضيتين، “الاغتصاب” و”التخابر” .