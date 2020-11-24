طقس الثلاثاء.. كتل ضبابية محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تكون كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيظل الطقس مستقرا مع مرور سحب من الأجواء العليا والمتوسطة، مع أجواء باردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية خلال الليل والصباح، فضلا عن هبوب رياح رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق فوق الأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوبية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و5 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 5 و11 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول والسواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة يسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و31 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.