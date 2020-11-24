شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول رئيس بلدية لنيويورك من أصول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل
ودينكنز من مواليد 1927 في ترنتون بولاية نيو جيرزي. ودرس في جامعة هاوارد وكلية بروكلين للحقوق.
انتقل دينكنز إلى هارلم، حي السود في مانهاتن العليا، حيث نشأ بين أروقة السياسة المحلية. وهناك كان أحد أربعة أضلاع في جماعة تضم أربع شخصيات نافذة من السود وعرفت باسم (عصبة الأربعة).
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