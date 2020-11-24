شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي في تبادل لإطلاق النار مع مهربين في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح إن أحد أفراد القوة لقي حتفه على الفور، بينما تعرض آخر لاصابة بالغة وتم نقله إلى مستشفى "توانكو فوزية" في كانجار.
وقال وزير الداخلية الماليزي في بيان له، إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الفردين التابعين لقوة العمليات العامة، كانا يقومان بعمل استخباراتي في الموقع عندما هاجمتهم مجموعتان من المهربين الذين يعتقد أنهم يشملون مجموعة من السكان المحليين والأجانب.
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