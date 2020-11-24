شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقلص فترة عزل المسافرين إلى 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وبموجب القواعد الجديدة، سوف يظل المسافرون الذين يصلون من وجهة ليست مدرجة في قائمة ممرات السفر الحكومية بحاجة إلى الدخول في عزل ذاتي. ويمكنهم تقليص فترة الحجر الصحي، التي تبلغ 14 يوما، بدفع تكلفة الفحوص التي يتم إجراؤها لدى منشأة خاصة خلال أو بعد اليوم الخامس، بتكلفة 120-65 جنيها إسترلينيا (158-86 دولارا)، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء.
وتصدر النتائج عادة خلال 24 إلى 48 ساعة. مما يعني أنه يمكن إنهاء الحجر الصحي لهؤلاء الأشخاص بعد ستة أيام من وصولهم.
ولا ينطبق التغيير على الأشخاص الذين يصلون إلى أيرلندا الشمالية أو اسكتلندا أو ويلز، والذين يتعين عليهم الاستمرار في عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.
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