شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت مجد الخواجا ، وأحمد وائل عفانة من مدينة رام الله، فيما اعتقلت أشرف الروم من مخيم قدورة.

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