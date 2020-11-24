شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين الهجوم على أرامكو: يجب على الحوثيين وقف العدوان والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، هجوم الحوثيين الإرهابي على منشآت أرامكو في المملكة. وأوضح أن الهجوم يستهدف البنية التحتية المدنية مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع. وأضاف: "مع تعرض اليمن لخطر المجاعة ، يجب على الحوثيين وقف عدوانهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام".

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