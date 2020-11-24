شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 491 وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.634.671 حالة .

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