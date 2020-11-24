أعلن الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن توجيه الاخير برفع سيطرة جسر الائمة شمالي بغداد وتحويلها الى "مرابطات".

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "استجابة لاهالي الاعظمية ورفع الحواجز والعوائق أمام التنقل الى الكاظمية المقدسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوجه برفع سيطرة جسر الائمة وتحويلها الى مرابطات".

وأضاف أن "الجهد الفني والخدمي سيباشر اعتبارا من يوم غد".