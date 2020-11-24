حسين سعيد يكشف كواليس عرض ريال مدريد

وقال سعيد خلال استضافته في برنامج "قضية رأي عام" على قناة "الكاس" القطرية، إن "العراق شارك في بطولة كأس العالم للشباب عام 1977، وفي احدى المباريات واجهنا النمسا وتغلبنا بنتيجة 5-1".

واضاف "في تلك المباراة سجلت ثلاثة اهداف، حينها كان مدرب ريال مدريد ميلانيج يتابع المباراة وطلبني للانتقال الى ريال مدريد"، مشيراً إلى أن "ظروف العراق وعدم وجود احتراف للاعبين حرمته من فرصة الانتقال للنادي الملكي".



وبين سعيد أن "مدرب الريال، اليوغسلافي ميلانيج اهداني قميص الفريق الملكي بعد مباراة النمسا ومنذ ذلك الوقت احببت ريال مدريد".

يذكر ان حسين سعيد هو الهداف التاريخي لاسود الرافدين بتسجيله 79 هدفاً في 137 مباراة.