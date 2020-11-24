حسين سعيد يكشف كواليس عرض ريال مدريد

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2020-11-24 | 11:16
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كشف اسطورة الكرة العراقية حسين سعيد، كواليس تلقيه عرضاً للعب في نادي ريال مدريد الاسباني.
واضاف "في تلك المباراة سجلت ثلاثة اهداف، حينها كان مدرب ريال مدريد ميلانيج يتابع المباراة وطلبني للانتقال الى ريال مدريد"، مشيراً إلى أن "ظروف العراق وعدم وجود احتراف للاعبين حرمته من فرصة الانتقال للنادي الملكي".
وبين سعيد أن "مدرب الريال، اليوغسلافي ميلانيج اهداني قميص الفريق الملكي بعد مباراة النمسا ومنذ ذلك الوقت احببت ريال مدريد".
يذكر ان حسين سعيد هو الهداف التاريخي لاسود الرافدين بتسجيله 79 هدفاً في 137 مباراة.
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