تطبيق إلكتروني جديد لقياس مستوى جودة الهواء يساعد المستخدمين على تجنب التلوث

تساعد الولايات المتحدة الناس على حماية أنفسهم من التلوث الخطير من خلال تطبيق جديد للهواتف المحمولة يوفر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن مستوى جودة الهواء في عشرات المدن حول العالم.

أطلقت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا تطبيق (ZephAir)، وهو تطبيق للأجهزة المحمولة يوفر للمستخدمين مزيجًا من البيانات المتعلقة بجودة الهواء والاستشارات الصحية. ويمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات لتلقي تنبيهات بتغييرات مستوى جودة الهواء ولعرض البيانات اليومية أو الأسبوعية.

جدير بالذكر أن التطبيق، المتوفر للتنزيل في متاجر آبل (Apple) وغوغل بلاي (Google Play)، يربط المستخدمين بمواقع رصد حالة الهواء في أكثر من 70 سفارة أو قنصلية أميركية أو منظمة شريكة في عشرات البلدان التي ترصد وتنشر البيانات المتعلقة بجودة الهواء.

وكانت السفارة الأميركية في بكين قد بدأت برصد مستوى جودة الهواء في المدينة وإعداد التقارير عنها في العام 2008، مما دفع الحكومة الصينية في النهاية إلى تعزيز معايير رصد جودة الهواء.

يعد تلوث الهواء سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم ويزيد من مخاطر الإصابة بالربو وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وتشير دراسة حديثة إلى أن تلوث الهواء تسبّب في وفاة 6.7 مليون شخص حول العالم في العام 2019.

وقد قامت العديد من البلدان بتحسين جودة الهواء في العقود الأخيرة. وفي الولايات المتحدة، أدت سياسات إدارة جودة الهواء والتحسينات التكنولوجية إلى انخفاض بنسبة 39٪ في الجسيمات الدقيقة التي تعد العنصر الملوث ذات التأثير الأكبر على الصحة، من العام 2000 إلى العام 2018، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأميركية.

يتيح تطبيق (ZephAir) الآن لمواطني الدول الأخرى المشاركة في هذا النجاح. فمن خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين الاتصال بمؤشر جودة الهواء الخاص بوكالة حماية البيئة، والذي يحتوي على درجات مُحدَّدة بالألوان تقيّم جودة الهواء، والاطلاع على توصيات تهدف لتقليل التعرض لتلوث الهواء في مواقعهم.

كان الدافع لقيام الولايات المتحدة بابتكار تطبيق (ZephAir)، إلى حد ما، هو صعوبة العثور على بيانات موثوقة عن جودة الهواء في الوقت الفعلي في العديد من الأماكن. وستضيف الإصدارات المستقبلية من التطبيق بيانات من مدن إضافية، بالإضافة إلى بيانات الأقمار الاصطناعية وأدوات التنبؤ.