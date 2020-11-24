في فرنسا.. دعوى ضد تطبيق بشبهة بيع بيانات مسلمين للجيش الأمريكي

يرفع اليوم الثلاثاء مستخدمون فرنسيون لتطبيق خاص بمواقيت الصلاة والقبلة دعوى قضائية ضد المسؤولين عنه بشبهة بيع بياناتهم الخاصة للجيش الأمريكي وانتهاك خصوصياتهم ووضع حياتهم في خطر.
وحسب "آر تي آل"، فإن الدعوى التي رفعها محامو الضحايا المفترضين تتهم "مسلم برو" بانتهاك حرمة خصوصية البيانات وخيانة الثقة وتعريض حياة أشخاص للخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.
في يوم 16 نوفمبر، ذكرت مجموعة "فايس" (Vice) الإعلامية أن القوات المسلحة الأمريكية تشتري بيانات تتعلق بالمواقع الجغرافية لمستخدمي عدد من التطبيقات عبر العالم، بما فيها تطبيق "مسلم برو" الذي يساعد المسلم على تحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة حسب موقعه الجغرافي، من أجل استغلالها في تنفيذ عمليات اغتيال، عادة بالطائرات المسيرة، خارج أطر القانون ضد من تشتبه فيهم واشنطن التورط في نشاطات تعتبرها "إرهابية".
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